أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي أملج وينقل لهم تحيات خادم الحرمين وولي عهده

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج، بحضور المحافظ، نايف بن كميخ المريخي.