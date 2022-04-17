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أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي أملج وينقل لهم تحيات خادم الحرمين وولي عهده

أشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 من نقلة حضارية كبيرة
أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي أملج وينقل لهم تحيات خادم الحرمين وولي عهده
أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز
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التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج، بحضور المحافظ، نايف بن كميخ المريخي.

ونقل أمير تبوك، خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، منوهاً بما تشهده المحافظة من حراك سياحي.

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله - شخصياً، ومنها مشروع البحر الأحمر الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة.

وكذا ما يقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات محافظة أملج ولرجال الأعمال والشركات.

كما سأل الأمير "فهد"، في الختام المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

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