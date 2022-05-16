أمير منطقة نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمه، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية، واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.