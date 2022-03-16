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أمير نجران يرفع التهنئة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

بعد إجراء بعض الفحوص الطبية التي تكللت- ولله الحمد- بالنجاح
أمير نجران يرفع التهنئة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

واس
واس

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء بعض الفحوص الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقال: "حمدًا لله على سلامتكم مولاي.. أمدَّكم الله بطول العمر، وأدام عليكم الصحة والعافية، وأقر أعيننا برؤيتكم في خير وهناء".

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
أمير نجران

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