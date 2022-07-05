"أمير نجران" يستعرض الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة الحدودي

واطلع على الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية بمنفذ الوديعة في ظل منظومة متكاملة سواء في الجانب الصحي أو التوعوي والإرشادي، بالإضافة إلى كل ما يقدم في مدينة الحجاج بالوديعة؛ من توفير سبل الراحة لكافة حجاج بيت الله الحرام؛ مؤكدًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة أعزها الله بكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.