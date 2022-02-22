أمير نجران: يوم التأسيس يؤكد تفرد تاريخ الدولة السعودية بين البشرية جمعاء

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تفرد تاريخ الدولة السعودية بين تاريخ البشرية جمعاء، مشيراً إلى أنه لم يسجل التاريخ قيام دولة واستمرار حكمها إلى يومنا هذا إلا الدولة السعودية - ولله الحمد -، وذلك لثبات منهجها القويم، وإيمان شعبها العظيم بأسسها ومبادئها المتينة المستندة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.



وقال في تصريح بمناسبة يوم التأسيس: إننا نستذكر اليوم، اللحظة التي وحدت البلاد وجمعت شمل العباد في الجزيرة العربية، بعد دهور من التشتت والضياع، والفرقة والضلال، حيث سطعت شمس الثاني والعشرين من فبراير لعام 1727 للميلاد، بتأسيس الدولة السعودية، على يدي الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ.



وشدد على أهمية تأصيل هذا اليوم ليكون مناسبة وطنية، لما يحمله من الاعتزاز بجذور هذه الدولة، وربط شعبها الأبي العظيم بتاريخها العميق الممتد منذ ثلاثة قرون.

ولفت الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى التحديات والصعاب التي واجهت الدولة السعودية منذ تأسيسها، وقال: "إن هذه الدولة قد عصفت بها على امتداد تاريخها، الحروب والظروف العصيبة، إذ واجهت رغم حداثتها، بدائية الحياة في الداخل، وقوى الشر من الخارج، هذه القوى التي لم يرُق لها صفو العقيدة، وتطبيق الشريعة، ووحدة أرضها وشعبها، فأرادت طمس عروبتها، وتغريب قيمها، ومحاربة الإسلام بهدمها، ونزع الولاء من أهلها بنشر الخوف وسن التجويع فيها، ظنًا بنجاح محاولاتهم لإعادة الحياة في الجزيرة العربية لتكون مرتعًا للشرك والانحلال".



وأضاف: فعقب انتهاء الدولة السعودية الأولى بعد أربعة وتسعين عامًا من قيامها، لم تمض سبع سنوات حتى قامت الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، والتي انتهت بعد تسعة وستين عامًا من قيامها، لتقوم بعدها بعشر سنين، الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ـ رحمه الله ـ ويوحدها تحت اسم المملكة العربية السعودية، ليحمل من بعده أبناؤه الملوك البررة حمل هذه الدولة إلى يومنا هذا، في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.



ورفع باسمه واسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله -، بمناسبة يوم التأسيس، سائلاً الله أن يمدهما بطول العمر، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن وللإسلام والعروبة، وأن يرحم الأسلاف، ويجزيهم عنا وعن المسلمين والعرب خير الجزاء، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها وشعبها الأبي العظيم.