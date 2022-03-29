"أمير وباهبري" يؤكدان على ضرورة التطعيمات خاصةً للبالغين وكبار السن

ويعد الهربس النطاقي عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا يظهر غالبًا على شكل شريط من البثور يغطي الجانب الأيسر أو الأيمن من الجذع، وهو مرض ينتج عن الفيروس النطاقي الحماقي المسبب لجدري الماء. والهربس النطاقي ليس حالة تهدد الحياة، لكنه قد يكون مؤلمًا جدًا، وقد يساعد التطعيم في التقليل من خطر الإصابة به، كما يمكن أن يُقلل العلاج المبكر من عدوى المرض ومن احتمال حدوث مضاعفات أكثرها شيوعًا الألم العصبي.