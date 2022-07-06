أمير يتفقد وأبطال صحة يهتمون ورجال أمن يتابعون.. نجاح مبهر لموسم الحج بالمدينة

ومع بداية موسم حج هذا العام، استقبلت المدينة المنورة حجاج بيت الله الحرام بالورود وتمور العجوة، ضمن برنامجها "نحبك يا ضيف الرحمن"، عبر منافذها؛ في خطوةٍ وَجدت تفاعلًا كبيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي داخل السعودية وخارجها، يثنون على هذه المبادرة التي انطلقت منذ سنوات؛ فيما تولت الجهات المعنية متابعة نقل الحجاج من المنافذ إلى مقر سكنهم؛ فضلًا عن متابعتها لتحركات الحجاج بين المساجد والمزارات، حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة.