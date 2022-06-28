أميرٌ يتفقد وجهاتٌ تحتفي.. المدينة تفتح ذراعيها للحجاج بـ"نحبك يا ضيف الرحمن"

استقبلت المدينة المنورة "أرض الهجرة" أكثر من 282 ألف حاج حتى يوم أمس الأول، وما زالت تستقبل وفود الحجاج عبر منافذها، وسط خدمات متكاملة تقدّمها الجهات المعنية تحت إشراف وتوجيه ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.