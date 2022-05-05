"أمير" يقود "الطائف" وإنشاء هيئة للتطوير.. والتهاني تشعل منصات التواصل

تحقق حلم كان ينتظره أهالي الطائف بتولي قيادة محافظتهم "أمير" يحقق طموحاتهم نحو مستقبل مزدهر؛ حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بينهم وعلى منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة صدور الأوامر الملكية.
وتفصيلاً، رفع أهالي الطائف شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بمناسبة صدور الأوامر الملكية بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة؛ وإنشاء هيئة لتطوير الطائف.
وقال مواطنون: إن الأوامر الملكية أسعدت أبناء الطائف، داعين الله أن يبارك لقائد وطننا في قراراته وأوامره، التي تسهم في تحقيق الكثير من المجالات والجوانب التنموية.
ونوه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة بالطائف أسوة بباقي مناطق ومحافظات المملكة، والدعم اللامحدود بهذه المحافظة والتي تعد مصيف المملكة الأول.
وأشاد "القثامي" بصدور الأمر الملكي الكريم والذي سيسهم في استمرار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة ومراكزها وقراها، وتلبية احتياجات الأهالي من كافة الخدمات في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (وفقهما الله) لكافة الاحتياجات التنموية والتطويرية للتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم.
ودعا الله العلي القدير أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه الخير والسداد، مشيراً إلى أن الطائف تعد من كبرى المحافظات بالمملكة عموماً ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، وبها كثافة عمرانية وسكانية عالية، وتتميز بموقعها المتوسط بين عدد من المناطق، كما أنها البوابة الشرقية للحرم المكي الشريف، مبيناً أن الجميع سيعملون مع المحافظ الجديد للنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي الطائف وزوارها وسائحيها بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله، ومتمنياً له التوفيق في عمله.