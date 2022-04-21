أمين "آركو": حماية الأرض بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ووقف التدهور البيئي

يذكر أن تقليد الاحتفال بـ"يوم أمنا الأرض" استحدث في الولايات المتحدة بمبادرة من الناشط البيئي، جايلورد نيلسون. واحتفل به لأول مرة في 22 أبريل 1970. ثم شارك أكثر من 20 مليون أمريكي في فعاليات مختلفة؛ ومنذ ذلك الحين صارت الولايات المتحدة تحتفل بيوم أمنا الأرض كل عام، ثم انتشرت الفعالية إلى بلدان أخرى؛ وقام منظمو يوم الأرض الأول في 22 أبريل 1970 بتأسيس شبكة يوم الأرض (EARTHDAY.ORG) غير الحكومية الدولية، والتي تتعاون الآن مع أكثر من 75 ألف شريك يمثلون أكثر من 190 دولة في العالم.