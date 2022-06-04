أمين "آركو": حماية البيئة تكون بالتصالح مع الطبيعة ومعالجة التغيّر المناخي

وتابع: يركز القانون الدولي الإنساني ــ وفق تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ على حماية البيئة الطبيعية، والحد من الأضرار التي تلحق بها، ويحظر الهجمات المتعمدة عليها بما في ذلك تدمير الموارد الطبيعية. ويعد قانون البيئة أحد فروع القانون الدولي العام، ويعرف بأنه "مجموعة قواعد ومبادئ تنظم النشاط الدولي في مجال منع وتقليل الأضرار التي تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود الدولة أو الإقليم، ويهدف لمنع تلوث المياه البحرية، وتوفير الحماية والاستخدام المعقول للثروات والأحياء البحرية، وحماية النباتات والغابات والحيوانات البرية.