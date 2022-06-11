أمين "آركو": مكافحة عمل الأطفال بتجفيف منابع الفقر وتفعيل القوانين

يُذكر أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال مناسبة عالمية أطلقتها المنظمة الدولية للعمل بناءً على القوانين التي تم إدراجها في مجموعة من الاتفاقيات منها الاتفاقية رقم 138 التي تتحدث عن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 التي تتحدث عن أشكال الأطفال، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في عدد من دول العالم مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.