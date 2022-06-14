أمين "آركو": منع الإساءة للمسنين بتعزيز الاستجابة الإنسانية والشراكة المجتمعية

وأضاف: انطلاقاً من تراثنا الإسلامي فإن رعايتهم واحترامهم تعدُ واجبة لقوله تعالى {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله ﷺ "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا"، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي.