أمين "اعتدال" يبحث مع وفد "الشورى" سُبل التعاونِ في مكافحة الفكر المتطرف

واطَّلَعَ الوفدُ خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل (اعتدال)، وقام بجولة في إدارة القيادة والسيطرة، تَعَرَّفَ خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري بناؤُها وتطويرُها داخل المركز، بعدها التقطت الصورُ التذكاريةُ، وتُبُودِلَت الهدايا.