أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمقر التحالف في الرياض اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة والوفد المرافق له.
واستمع الشيخ نهيان إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
واطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
وأشاد السفير الإماراتي بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء التحالف الإسلامي ليكون مع غيره من المنظمات حصناً حصيناً ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن المملكة سباقة دوماً في كل ما من شأنه نبذ العنف ومكافحة التطرف.
وأكد أن التحالف الإسلامي وجه رسالة قوية للعالم أجمع بأن دين الإسلام براء من كل من يتخذ التطرف والتعصب والإرهاب جرائم تُرتكَب باسم الإسلام، منوهاً بالجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي في هذا الشأن بما يتعلق بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة ومبادراته التي يقوم عليها.
من جانبه, أكد "المغيدي" أن دولة الإمارات من ضمن الدول المُنضمَّة إلى التحالف منذ إنشائه؛ إيماناً منها بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، وتؤدي دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الخليج والعالم أجمع، ومبدأها السامي النابذ للعنف والتطرف وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.