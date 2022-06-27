أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

من جانبه, أكد "المغيدي" أن دولة الإمارات من ضمن الدول المُنضمَّة إلى التحالف منذ إنشائه؛ إيماناً منها بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، وتؤدي دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الخليج والعالم أجمع، ومبدأها السامي النابذ للعنف والتطرف وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.