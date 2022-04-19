أمين التعاون الإسلامي عن جريمة حرق المصحف: دليل واضح على التفكير العنصري

وأوضح أن هذه الحادثة إنما هي دليلٌ واضحٌ على التفكير العنصري والمعادي، وأن ما قاموا به من أعمالٍ يتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر، مؤكداً في الوقت ذاته قناعته بأن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر أغلبية المواطنين السويديين والأوروبيين.