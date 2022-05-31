أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير الخارجية الروسي التحديات الإقليمية والدولية

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في الرياض اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف.
بحث الطرفان خلال اجتماعهما التحديات الإقليمية والدولية الرئيسة، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم.
وأكد الجانبان حرصهما على مزيد دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التقارب بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي في مختلف المجالات، وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.
واستعرض الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.