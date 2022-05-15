أمين التعاون الإسلامي يدعو لحماية الأسر النازحة وخاصة في فلسطين

وأشار الأمين العام في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 مايو كل عام، إلى أن هذه المناسبة تأتي في الوقت الذي تعيش فيه الأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، حالات اللجوء والنزوح بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية التي لها انعكاسات على الأسرة ومكوناتها؛ مؤكدًا أن المنظمة تدرك أهمية الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة والدور المركزي للأسرة في الحياة الاجتماعية وفي تحقيق التنمية وضمان رفاهية المجتمع ومواجهة الأزمات، حيث أكدت القرارات الصادرة عن المنظمة أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق ذلك.