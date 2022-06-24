"أمين التعاون الإسلامي" يوجّه بتقديم العون والمساعدة للمتضررين من زلزال أفغانستان

وأوضح أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني الذي تضرر بصورة كبيرة من الزلزال، مؤكداً أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.