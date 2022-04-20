أمين الرياض يتوِّج فريق الأحلام ببطولة الأمانة الرمضانية لكرة القدم

محليات
أمين الرياض يتوِّج فريق الأحلام ببطولة الأمانة الرمضانية لكرة القدم
بعد انتصاره في المواجهة الختامية على "الكوماندوز" بهدفَيْن مقابل هدف
توَّج أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، فريق الأحلام بلقب البطولة الرمضانية لكرة القدم؛ وذلك بعد انتصاره في المواجهة الختامية التي جمعته مع فريق الكوماندوز، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حضور عدد من اللاعبين القدامى، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن الرياضي.
وتنافس على البطولة، التي انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، 256 فريقًا، ضمت 5.120 لاعبًا، وأدار المباريات 50 حكمًا، وأُقيمت في 16 ساحة بلدية، وتجاوز الحضور الجماهيري للقاءات البطولة حاجز 71 ألف مشجع.
وتهدف الأمانة من تنظيم البطولة الرمضانية إلى تفعيل الساحات البلدية التي هُيئت لجعلها بيئة تفاعلية، يُكتشف من خلالها المواهب الشابة، إلى جانب دورها في تعزيز الأنشطة الرياضية بمختلف أرجاء المدينة.