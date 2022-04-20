أمين الرياض يتوِّج فريق الأحلام ببطولة الأمانة الرمضانية لكرة القدم

توَّج أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، فريق الأحلام بلقب البطولة الرمضانية لكرة القدم؛ وذلك بعد انتصاره في المواجهة الختامية التي جمعته مع فريق الكوماندوز، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حضور عدد من اللاعبين القدامى، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن الرياضي.