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أمين الرياض يُكرِّم عددًا من المواطنين المبلِّغين عبر مركز الأمانة 940

تخطت البلاغات 820 ألف بلاغ خلال عام 2021 عبر جميع القنوات
أمين الرياض يُكرِّم عددًا من المواطنين المبلِّغين عبر مركز الأمانة 940

أمين الرياض فيصل بن عياف يُكرِّم مواطنًا أبلغ عبر مركز الأمانة 940

سبق
سبق

كرَّم الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، عددًا من المواطنين تقديرًا لمساهمتهم في التبليغ عن الملاحظات ضمن نطاق مدينة الرياض، وذلك من خلال تواصلهم المستمر مع مركز الأمانة 940.

وبحسب الأرقام، فقد تخطت البلاغات المقدَّمة من عموم المواطنين 820 ألف بلاغ خلال عام 2021 عبر جميع القنوات التي أتاحتها الأمانة، منها الاتصال المباشر على الرقم 940، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتس آب وتويتر.

وساهم المبلغون في معالجة العديد من الملاحظات في مختلف أرجاء المدينة. ويتولى مركز الأمانة 940 عملية تسجيل البلاغات، وإحالتها إلى الفِرق الميدانية في مختلف الإدارات والبلديات؛ لتباشر أعمالها في التنفيذ سعيًا إلى تحقيق تطلعات السكان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة.

أمين الرياض
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
940

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