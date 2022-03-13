أمين الرياض يُكرِّم عددًا من المواطنين المبلِّغين عبر مركز الأمانة 940

كرَّم الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، عددًا من المواطنين تقديرًا لمساهمتهم في التبليغ عن الملاحظات ضمن نطاق مدينة الرياض، وذلك من خلال تواصلهم المستمر مع مركز الأمانة 940.