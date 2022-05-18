"أمين الشرقية" يفتتح عددًا من المشاريع التنموية في "العليا واللهابة والرفيعة"

كما استعرض أعمال الخرسانة المالئة حول أغطية المناهل والمصائد، كما اطلع على بعض الأعمال التي قامت بها البلدية في تحسين المشهد الحضري، التي تضمنت معالجة حُفر الشوارع والتشققات، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، واستكمال الأرصفة والمسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار والورود. كما قامت بلدية اللهابة بزراعة ألف شجرة سدر بلدي في حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزيادة الرقعة الخضراء التي تعد جزءًا أساسيًّا لخلق أجواء ترفيهية للعائلات والزوار، كما تمت زراعة 15.000م2 من المسطحات الخضراء في الحدائق والشوارع بهدف زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ولتحسين جودة الحياه. كما نفذت بلدية اللهابة عددًا من المبادرات المجتمعية التطوعية لإعادة الغطاء النباتي لفياض الصمان، وزراعة أشجار الظل في محيط المساجد للمساهمة في خفض درجات الحرارة، وتقليل التلوث البيئي، إضافة إلى إصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق، والمعالجات التجميلية للمحولات الكهربائية، بجانب معالجة التقاطعات الخطرة، وتعزيز السلامة المرورية.