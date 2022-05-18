"أمين الشرقية" يفتتح عددًا من المشاريع التنموية في "العليا واللهابة والرفيعة"

قام أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم بجولة تفقدية على عدد من محافظات المنطقة الشرقية؛ وذلك للاطلاع على المشاريع وإنجازات البلديات المرتبطة، التي تأتي ضمن جولاته المستمرة في المنطقة، والوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمواطنين. وشملت الجولة زيارة بلدية محافظة قرية العليا، وبلدية اللهابة، وبلدية الرفيعة، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، وعدد من المسؤولين بالأمانة.
واستُهلت الجولة ببلدية محافظة قرية العليا، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس ماجد الرويس، واطلع على عرض مرئي لإنجازات البلدية، تضمَّن أعمال قشط وإزالة الطبقة السطحية لطريق الأمير محمد بن فهد، وإعادة سفلتته، وعمل دهانات الخطوط والعلامات المرورية الأرضية، وتضمين عواكس بلاستيكية حرارية، وتركيب عواكس خزفية، وتنفيذ تركيب (grc) لواجهات محولات الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ مشروع الممشى الرياضي بحي الربوة، وإعادة تأهيل وتطوير حديقة حي الزهور المكونة من مسطحات خضراء وممرات صحية لكبار السن، وممشى رياضي حول الحديقة وألعاب أطفال، وشواحن للأجهزة الإلكترونية، واستبدال الإنترلوك والبلدورات المتهالكة بجديدة داخل الحديقة.
كما تم عرض صور لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري داخل المحافظة، التي من ضمنها معالجة حفريات الشوارع، وطلاء الأرصفة وأعمدة الإنارة، وطمس الكتابات المشوهة.
بعدها قام خلال الجولة بافتتاح مشروع الممشى الرياضي بحي الربوة بمحافظة قرية العليا، بمساحة 3600 م2، وطول 650 مترًا طوليًّا، والذي تم تزويده بألعاب أطفال ومجسمات ضوئية وشواحن للأجهزة الذكية ومسطحات خضراء. كما قام معاليه بجولة ميدانية على عدد المواقع التي شملتها الأعمال التطويرية. وفي ختام الجولة التقى معالي أمين المنطقة الشرقية عددًا من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم واحتياجاتهم من خدمات القطاع البلدي.
عقب ذلك توجَّه إلى بلدية اللهابة، وكان في استقباله رئيس البلدية، المهندس فهد بن نادر العتيبي. واطلع معالي أمين الشرقية على عرض مرئي، يتضمن إنجازات بلدية اللهابة، التي شملت إنشاء ممشى صحي في حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتركيب كراسي ذكية وشاشات إلكترونية، وإنشاء شارع نموذجي بمركز اللهابة، بطول ٢٠٠م.ط، وعرض ١٥م، يضم مسارًا لدراجات بطول ٤٠٠م.ط، تم تزيينه بعدد ١٠٠٠ وردة، و٤٠٠م٢ من النجيل الصناعي، و١٥٠ شجرة، بجانب أعمدة تجميلية بعدد ١٢ عمودًا، إضافة إلى شارع نموذجي آخر بطول ٢٠٠م.ط، وعرض ١٥م، يتضمن مسارًا للمشاة من النجيل الصناعي، وإضافة ٤٠ شجرة و١٠ أعمدة تجميلية؛ وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة.
كما استعرض أعمال الخرسانة المالئة حول أغطية المناهل والمصائد، كما اطلع على بعض الأعمال التي قامت بها البلدية في تحسين المشهد الحضري، التي تضمنت معالجة حُفر الشوارع والتشققات، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، واستكمال الأرصفة والمسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار والورود. كما قامت بلدية اللهابة بزراعة ألف شجرة سدر بلدي في حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزيادة الرقعة الخضراء التي تعد جزءًا أساسيًّا لخلق أجواء ترفيهية للعائلات والزوار، كما تمت زراعة 15.000م2 من المسطحات الخضراء في الحدائق والشوارع بهدف زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ولتحسين جودة الحياه. كما نفذت بلدية اللهابة عددًا من المبادرات المجتمعية التطوعية لإعادة الغطاء النباتي لفياض الصمان، وزراعة أشجار الظل في محيط المساجد للمساهمة في خفض درجات الحرارة، وتقليل التلوث البيئي، إضافة إلى إصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق، والمعالجات التجميلية للمحولات الكهربائية، بجانب معالجة التقاطعات الخطرة، وتعزيز السلامة المرورية.
كما اطلع على المشاريع الجاري طرحها، وأبرزها مشاريع سفلتة مخططات المنح، ومشروع حدائق وممرات المشاة والساحات باللهابة، والفرص الاستثمارية المطروحة بالمنطقة.
بعدها قام الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير بزيارة ميدانية للوقوف على عدد من المشاريع التطويرية والتجميلية للمنطقة؛ وذلك للتأكد من تطبيق برامج القطاع البلدي في أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة، ومعالجة التشوه البصري. كما قام بجولة في الممشى الصحي بمتنزه وحديقة اللهابة العامة، الذي يبلغ طوله 25م، وبعرض 4م، واطلع على الأعمال التجميلية بعدد من المواقع ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري. وفي ختام جولته التقى معاليه رؤساء المراكز والأهالي، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات البلدية المقدمة.
عقب ذلك واصل أمين الشرقية جولته التفقدية بزيارة لبلدية الرفيعة، وكان في استقباله رئيس بلدية الرفيعة سعود بن فيصل الدويش، وافتتح مشروع مباني البلدية والمرافق العامة التي تم إنشاؤها على مساحة تبلغ 500م2. كما اطلع ضمن جولته الميدانية على مشروع تحسين وتجميل مدخل الرفيعة الشمالي، الذي تم خلاله عمل ممرات مشاة بطول 1200م، بمرافق خدمية ذات طراز معماري، ومسطحات خضراء من النجيل الطبيعي بمساحة 12000م2، وبلاط الإنترلوك على مساحة 12000م2، إضافة إلى مشروع تحسين طريق الملك عبدالعزيز، والملعب الرياضي بالرفيعة. واطلع على مشروع إنشاء الشارع النموذجي المنفذ ضمن مبادرات أنسنة المدن، ورفع جودة الحياة، الذي يبلغ طوله 200م. ويتضمن المشروع مضامير للمشاة، ومسارًا للدراجات، ومنطقة خضراء بمسطح 2000م2، يشمل مقاعد خشيبة للتنزه والترفيه، ومجسمات من الاستيل بعدد 20 مجسمًا جماليًّا.
وفي ختام الزيارة التقى أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عددًا من الأهالي في المنطقة للوقوف على مطالبهم وملاحظاتهم بما يلبي احتياجاتهم، ويُحسِّن من خدمات القطاع البلدي.