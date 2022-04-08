أمين الشرقية يفتتح فعاليات مهرجان "أيام سوق الحب"

وأضاف: المهرجان يتضمن برامج للطفل وللقرقيعان والقهوة السعودية والمطبخ السعودي، تقدمها الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" وفعاليات متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك عروضًا شعبية وفلكلورية وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرحًا تفاعليًا ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين، إضافة لعدد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، وتحاكي هذه البرامج الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.