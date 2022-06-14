"أمين جائزة جستن": 16 خبيرًا رشحوا 58 رائدًا.. وأجمعوا على "الثنيان" و"المخلفي"

وذكر أن الفروع الرئيسة للجائزة شملت قسم الرواد وفرع البحث وفرع الكتاب، وقال إن حجب جائزة الكتب كانت بعد أن تقدم لها ١١ كتابًا عندما تم تحكيمها على مرحلتين ثم المرحلة الثالثة للمراجعة، التحكيم لم يصل إلى درجة التميز ومع ذلك قلنا نعطي فرصة للكتب التي أخذت مراكز متقدمة وهي ما زالت لم تصل إلى مرحلة التميز وعرضت على متخصصين كل كتاب في مجاله وأكدوا لنا أنها لم تجتز المرحلة.