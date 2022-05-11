أمين جدة يعيد هيكلة ودمج 10 بلديات فرعية ويكلف رؤساءها

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم قرارًا بدمج بلدية جدة التاريخية وبلدية البلد الفرعية لتصبح بلدية البلد الفرعية، ويكون تحت إشرافها نطاق واختصاصات وموظفين وكل مخرجات البلديتين المدموجة، ويكلف المهندس أحمد سراج شافعي رئيسًا لبلدية البلد الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة.
وقرر "التركي" أيضًا دمج بلدية خزام الفرعية وبلدية الجامعة الفرعية لتصبح بلدية الجامعة الفرعية، ويكون تحت إشرافها نطاق واختصاصات وموظفين وكل مخرجات البلديتين المدموجة، ويكلف عبد الله حمود مباركي رئيسًا لبلدية الجامعة الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة.
كما تقرر دمج بلدية الصفا الفرعية وبلدية المطار الفرعية لتصبح بلدية المطار الفرعية، ويكون تحت إشرافها نطاق واختصاصات وموظفين وكل مخرجات البلديتين المدموجة، ويكلف فهد سعد الزهراني رئيسًا لبلدية المطار الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة، وكلف المهندس أيمن أحمد دمنهوري رئيسًا لبلدية أبحر الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة كما كلف المهندس إياد صدقة فاضل رئيسًا لبلدية أبحر الشمالية الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة.
وكلف أمين المحافظة، المهندس مهدي عبد الله مهدي اليامي رئيسًا لبلدية المليساء الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة وكلف المهندس عبد العزيز مرعي المغربي رئيسًا لبلدية الجنوب الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة.
واشتمل القرار على تكليف شذى غازي المهنا رئيسًا لبلدية ثول الفرعية وترتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة وعزة سعيد العسبلي رئيسًا لبلدية جدة الجديدة وترتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة.