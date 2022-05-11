أمين جدة يعيد هيكلة ودمج 10 بلديات فرعية ويكلف رؤساءها

كما تقرر دمج بلدية الصفا الفرعية وبلدية المطار الفرعية لتصبح بلدية المطار الفرعية، ويكون تحت إشرافها نطاق واختصاصات وموظفين وكل مخرجات البلديتين المدموجة، ويكلف فهد سعد الزهراني رئيسًا لبلدية المطار الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة، وكلف المهندس أيمن أحمد دمنهوري رئيسًا لبلدية أبحر الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة كما كلف المهندس إياد صدقة فاضل رئيسًا لبلدية أبحر الشمالية الفرعية ويرتبط بوكيل الأمين للبلديات الفرعية مباشرة.