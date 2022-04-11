أمين حائل: ندرس نظام الـ B.O.T في مشاريعنا.. وهدفنا القضاء على التشوه البصري

وأكد أثناء إجابته عن أسئلة المتنزهين في الممشى أنه يطمح إلى ألا تقع عين المواطن على تشوه بصري في المنطقة بعد تكاتف أبنائها في رصد مواقع التشوه، وتصويرها، وإرسالها من خلال تطبيق "صور وأرسل"، أو عبر تطبيقات الأمانة، أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية "940".