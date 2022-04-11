أمين حائل: ندرس نظام الـ B.O.T في مشاريعنا.. وهدفنا القضاء على التشوه البصري

أكد أمين منطقة حائل، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الأمانة تدرس تطبيق نظام الـ B.O.T، وهو إشراك القطاع الخاص بإنشاء وتنفيذ بعض المشاريع بالمنطقة على نفقته، ثم تؤول ملكية المشروع وأصوله إلى الأمانة بعد المدة الزمنية المتفق عليها.
وأشار في رده على سؤال ناشط التواصل الاجتماعي بالمنطقة فهد العبيد إلى أن مشروع إنشاء جسور المشاة في المنطقة يُدرس أن يكون على نظام الـ B.O.T .
وأضاف بأن جميع الحدائق المتعثرة سيتم تطويرها، وإعادة تأهيلها واستكمالها لخدمة أبناء المنطقة، وذلك وفقًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
وخلال جولته بممشى طريق عقدة بحي صبابة، الذي انتهت الأمانة من تجهيزه مؤخرًا، التقى "الزايدي" فريق "دراجة حائل"، ورحب بإطلاق مبادرة تعاون مع الفريق، الذي يضم أكثر من 180 عضوًا؛ للتجول داخل مدينة حائل، ونقل رسالة توعوية للمجتمع بأهمية النظافة، ورصد التشوه البصري.
وأكد أثناء إجابته عن أسئلة المتنزهين في الممشى أنه يطمح إلى ألا تقع عين المواطن على تشوه بصري في المنطقة بعد تكاتف أبنائها في رصد مواقع التشوه، وتصويرها، وإرسالها من خلال تطبيق "صور وأرسل"، أو عبر تطبيقات الأمانة، أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية "940".