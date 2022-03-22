أمين عام "الجالية اليمنية": مليشيات الحوثي أكبر عدو لعملية السلام في اليمن

وقال "باهميل": إنه في الوقت الذي تقوم به دول المجلس بدعوة كل الأطراف اليمنية إلى حوار لحل الأزمة اليمنية، تقوم مليشيات الحوثي باستهداف الأماكن الحيوية بالمملكة، ضمن خطواتها التصعيدية الإرهابية التي تقوم بها، أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.