أمين عام جائزة الملك فيصل: كبرى الجامعات بالعالم تحرص على ترشيح أساتذتها للجائزة

وكشف عن أن كبرى الجامعات في العالم أصبحت خلال السنوات الماضية تحرص على ترشيح أساتذتها لأن يفوزوا بالجائزة؛ مضيفًا أن الفائز بالطب هذا العام هو من جامعة هارفارد، وأحيانًا يفوز أساتذة وعلماء من جامعة كامبريدج وجامعة ستانفورد.. وهذا العام من جامعة جورج تاون وجامعة كولومبيا وغيرها، وهذه الجامعات العالمية أصبحت تنظر إلى جائزة الملك فيصل على أنها قيمة مضافة لهؤلاء العلماء والأساتذة (لمن يحصل منهم على هذه الجائزة)، وهذا يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة لنا، ومسؤولية كبرى في أن نحرص على مزيد من الدقة في اختيار المحكمين والمستشارين الذين يقومون بتحكيم الجائزة من مرحلة الخبراء ثم التحكيم ثم مرحلة الاختيار، وفي كل عام يتجدد هؤلاء العلماء وأصبحوا أعضاء من جائزة الملك فيصل ينشرون أخبارها ودقة أعمالها؛ مما جعل الجائزة ذات سمعة تقديرية كبرى في المراكز البحثية العالمية.