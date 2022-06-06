أمين لجنة مكافحة التبغ: الأسعار سترتفع 150%.. والسجائر الإلكترونية "إدمان"

قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الدكتور منصور القحطاني، إن أنجح طريقة لمكافحة التدخين هي التشريعات والسياسات وأولها هي زيادة الأسعار، وأن هناك سعيًا لرفع أسعار التبغ بنسبة 150%.
وقال: "أضرار التدخين السلبي أو التدخين القسري مثبتة علميًّا، وهناك أيضًا ما يسمى التدخين التراكمي، وتدخين الشيشة لمدة ساعة يعادل تدخين 50 سيجارة تقليدية، والإحصائيات الأخيرة أدرجت السيجارة الإلكترونية ضمن التدخين، وليست وسيلة للإقلاع عن التدخين".
وأشار القحطاني إلى أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين الإدمانية وهي أحد أنواع التبغ، والمملكة ضمن 13 دولة وضعت لائحة تنظيمية للتدخين الإلكتروني، بحيث لا يفسح المجال أمام هذه المنتجات عن طريق هيئة الغذاء والدواء إلا بنسب معينة من النيكوتين. جاء ذلك في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية.