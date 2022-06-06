أمين لجنة مكافحة التبغ: الأسعار سترتفع 150%.. والسجائر الإلكترونية "إدمان"

وأشار القحطاني إلى أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين الإدمانية وهي أحد أنواع التبغ، والمملكة ضمن 13 دولة وضعت لائحة تنظيمية للتدخين الإلكتروني، بحيث لا يفسح المجال أمام هذه المنتجات عن طريق هيئة الغذاء والدواء إلا بنسب معينة من النيكوتين. جاء ذلك في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية.