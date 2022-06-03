أمين لجنة مكافحة التبغ: قريباً.. مشروع يمنع بيع السجائر في التموينات وارتياد المقاهي لأقل من 21 عاماً

وقال القحطاني: "نعمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة على استراتيجية المواءمة مع منظمة الصحة العالمية، وهي: 6 إستراتيجيات لمكافحة التبغ، ومن أهمها: العمل على تعزيز النظام، والعمل على سياسات رفع سن السماح ببيع منتجات التبغ ومرتادي محال المقاهي، والعمر المسموح فيه 18 سنة، ونعمل على رفعه إلى 21 عاماً قريباً"، وفق قناة "الإخبارية".