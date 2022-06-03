أمين لجنة مكافحة التبغ: قريباً.. مشروع يمنع بيع السجائر في التموينات وارتياد المقاهي لأقل من 21 عاماً

ذكر الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، عن وجود مشروع حالياً لمنع بيع السجائر في محال التموينات والسوبر ماركت لمَن هم أصغر من 21 عاماً.
وقال القحطاني: "نعمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة على استراتيجية المواءمة مع منظمة الصحة العالمية، وهي: 6 إستراتيجيات لمكافحة التبغ، ومن أهمها: العمل على تعزيز النظام، والعمل على سياسات رفع سن السماح ببيع منتجات التبغ ومرتادي محال المقاهي، والعمر المسموح فيه 18 سنة، ونعمل على رفعه إلى 21 عاماً قريباً"، وفق قناة "الإخبارية".
وأوضح أن تخصيص بعض المحال لبيع منتجات التبغ فقط، بحيث لا تكون سهلة الوصول، وتكون لمرتادين معروفين، وتكون لدينا قاعدة بيانات.