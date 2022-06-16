"أمّ القُرى" تنظِّم ملتقى ومعرض صيادلة المستقبل.. هذه أهدافه

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي أنَّ رسالة الجامعة تنبثق من قدسيَّة مكانها؛ حيث تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على صناعة جيل متمكن من طلبة العلم يسهمون في بناء الوطن. وجاء دور كلية الصيدلة بارزًا في المشاركات المجتمعيَّة من خلال بناء ثقافة صحيَّة مستدامة مع مثيلاتها من الكليات، مؤكِّدًا حرص الجامعة على تأهيل طلبتها وتدريبهم على اكتساب المهارات اللازمة والمرتبطة باحتياجات سوق العمل وتقديم الرعاية للمجتمع.