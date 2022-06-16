"أمّ القُرى" تنظِّم ملتقى ومعرض صيادلة المستقبل.. هذه أهدافه

برعاية رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، افتتح وكيل الجامعة أ.د. فريد الغامدي ملتقى ومعرض "صيادلة المستقبل"، الذي تنظمه كلية الصيدلة، بحضور وكيل الجامعة للدِّراسات العُليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. وردة الأسمري.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي أنَّ رسالة الجامعة تنبثق من قدسيَّة مكانها؛ حيث تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على صناعة جيل متمكن من طلبة العلم يسهمون في بناء الوطن. وجاء دور كلية الصيدلة بارزًا في المشاركات المجتمعيَّة من خلال بناء ثقافة صحيَّة مستدامة مع مثيلاتها من الكليات، مؤكِّدًا حرص الجامعة على تأهيل طلبتها وتدريبهم على اكتساب المهارات اللازمة والمرتبطة باحتياجات سوق العمل وتقديم الرعاية للمجتمع.
بدورها أفادت عميدة كلية الصيدلة د. أميمة الحاج، أنَّ الملتقى يعد بوابة للخريجين ويفتح لهم آفاقًا واسعة للعمل المهني؛ حيث يهدف إلى تعريف طلبة الصيدلة والامتياز وحديثي التخرج بالفرص الوظيفية المتاحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع القطاع العام والخاص، متمثلة في التوعية والتثقيف وتقديم البرامج المختلفة ليكتسبوا مهارات جديدة تثري مستقبلهم الوظيفي.
وناقش الملتقى مستقبل الصيادلة في المجال الصحي والأكاديمي، وقطاع المستشفيات وبرامج الإقامة، كما تطرق المتحدثون لتخصصات الصيدلة المستحدثة في الجامعة وملاءمتها لاحتياج المجتمع الفعلي، إضافة إلى تسليط الضوء على مستقبل الصيادلة في قطاع الصناعات الدوائية، والمهارات الأساسية لإجراء المقابلات الوظيفيَّة وكتابة السيرة الذاتيَّة.
كما شارك في المعرض عدد من الجهات الحكوميَّة والخاصَّة في القطاع الصحي؛ منها: مدينة الملك عبدالعزيز الطبيَّة بالحرس الوطني، مستشفى قوى الأمن، التجمع الصحي بمكَّة المكرَّمة، شركات ومصانع الأدوية، صيدليات المجتمع.