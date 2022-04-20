"أنت سعودي؟".. رد فعل شاب في برنامج "الصدمة" يثير الإعجاب

يُذكر أن برنامج "الصدمة" هو برنامج تلفزيون من فئة الكاميرا الخفية، يُعرض على قناة mbc في شهر رمضان، وقد لقي نجاحًا كبيرًا، وتجولت كاميرا البرنامج هذا الموسم في السعودية ومصر والعراق؛ لترصد ردود فعل الجمهور عندما يجدون أنفسهم في خضم مواقف إنسانية واجتماعية تثير العواطف.