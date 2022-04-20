"أنت سعودي؟".. رد فعل شاب في برنامج "الصدمة" يثير الإعجاب
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد فعل شاب سعودي عُرِض في مقطع فيديو ضمن حلقات برنامج "الصدمة 4" الذي يُعرض على قناة mbc إذ أشادوا بإنسانيته وشهامته.
ولم يتحمّل الشاب فهد سليمان اليحياء إهانة فتاة تعمل بوظيفة "كاشير" في مقهى كانت تتعرض للسب والتوبيخ من قبل مديرها، حيث انفجر في وجهه محذرًا إياه من إهانة النساء في مجتمعنا، متسائلاً: "أنت سعودي؟!".
وكتب عبر حسابه بـ"تويتر": أشكر كل من أثنى على الموقف، وباعتقادي فإن أي مواطن سعودي سيكون رد فعله كذا وأكثر، أنت ما مثلك بهالدنيا بلد، ولا بنخوة شعبك أحد".
بدوره، أكد الممثل السعودي ناصر العقيل الذي أدى شخصية المدير أن ردود فعل الجمهور في البرنامج حقيقية وواقعية وليست تمثيلاً.
وأكد أن الشعب السعودي يتمتع بصفات الشهامة والفزعة والنخوة، واعدًا بتقديم حلقات أقوى من البرنامج.
يُذكر أن برنامج "الصدمة" هو برنامج تلفزيون من فئة الكاميرا الخفية، يُعرض على قناة mbc في شهر رمضان، وقد لقي نجاحًا كبيرًا، وتجولت كاميرا البرنامج هذا الموسم في السعودية ومصر والعراق؛ لترصد ردود فعل الجمهور عندما يجدون أنفسهم في خضم مواقف إنسانية واجتماعية تثير العواطف.