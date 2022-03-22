أنغولا تعلن دعمها لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030

وقال: "إن دور المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 يعد أحد الروافد التي تعكس أهمية الجانب الاقتصادي، وأن ما تقوم به المملكة تجاه القارة الإفريقية بأكملها يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية، ولهذا أعربت أنغولا عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030"، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي تتويجًا للعلاقات الإيجابية بين البلدين.