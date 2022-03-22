أنغولا تعلن دعمها لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030

أعلن وزير خارجية جمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.
وتفصيلاً، أوضح الوزير الأنجولي أن ذلك جاء عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، مؤكدًا أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وأن هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وأنغولا.
وأشار "أنطونيو" إلى أن من أهم دلائل نمو العلاقات بين البلدين هو افتتاح بعثة دبلوماسية لجمهورية أنغولا في المملكة وقرب افتتاح سفارة للمملكة لدى بلاده، واصفًا هذه الخطوة بالإيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وقال: "إن دور المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 يعد أحد الروافد التي تعكس أهمية الجانب الاقتصادي، وأن ما تقوم به المملكة تجاه القارة الإفريقية بأكملها يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية، ولهذا أعربت أنغولا عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030"، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي تتويجًا للعلاقات الإيجابية بين البلدين.
من جهة أخرى عبّر المستشار "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات القوية بين البلدين.