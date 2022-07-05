أنموذج للحياة العصرية.. "الممشى الجنوبي" بالشقيق.. ترفيه ورياضة واحتفالات

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن مشروع الممشى الجنوبي يضم ساحة احتفالات، ومواقف للمركبات، ومظلات، وجلسات للعائلات، وممشى رمليًّا؛ مبينًا أنه روعي في إنشائه أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تُحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته.