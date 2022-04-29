"وسام شرف".. شاهد مليون مستفيد من برنامج الملك لإفطار الصائمين بـ 34 دولة

وجاء في تفاصيل الإحصائية، تسلّمت المملكة الأردنية 990 سلة رمضانية وُزعت على 9900 مستفيد، وفي الهند، تم توزيع 30000 سلة غذائية على 300000 مستفيد، وبلغ عدد السلال الموزعة في باكستان 7016 سلة، استفاد منها 70160 صائماً، أما في تايلاند، فقد وصل عدد السلال إلى 3000 سلة، وزعت على 30000 مستفيد، بينما أُقيمت مأدبة إفطار جماعي لـ 15000 صائم في ماليزيا، وسجلت إندونيسيا 12500 سلة غذائية و5000 وجبة، وُزعت على 130000 صائم.