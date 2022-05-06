"أهالي الطائف" يبتهجون بمحافظهم الجديد.. ويتأملون من "هيئة التطوير" القفزة بمدينة الورد

وتتطلع "الطائف" إلى عهدٍ تنموي جديد في ظل "هيئة تطوير الطائف"، ترقبًا وأملاً في أن تُصبح المحافظة أكثر تميزًا ورقيًا، نظرًا لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، وأهمية سياحية عالية، وقربها من العاصمة المُقدسة "مكة المكرمة"، وامتلاكها لأفضل وأفخم أنواع الورد في العالم من حيث زراعته وإنتاجه، كذلك الحال بالنسبة لما تشتهر به من فواكه عالمية، جعلتها تتبوأ مكانة عالية سياحيًا، وأنها موقع جذب سياحي متفرد.