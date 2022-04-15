أهالي "جرادية صامطة" يوزعون وجبات الإفطار على الجنود المرابطين بالحد الجنوبي

وقال المشرف العام على فريق الجرادية التطوعي هشام عريشي إن فريق الجرادية التطوعي فريق رسمي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة ولدى الجنود البواسل من الدعم المالي ما يغنيهم عن كل هذا ولكن أراد أهالي القرية اكتساب الأجر في هذا الشهر الكريم وتقديم دعم لهؤلاء الأبطال، وأيضاً إشعارهم أننا جسد واحد لا ينقسم، وهذا أقل ما يقدم لهؤلاء الأبطال فهم من ضحوا بأنفسهم لنكون في راحة وسعادة وأمن وأمان. موضحاً أن الوجبات جاهزة بطريقة مرتبة ونظيفة من قبل أهالي القرية لكي يتم الحفاظ عليها حتى تصل للجنود والوحدات المرابطة بالحد الجنوبي.