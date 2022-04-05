أهالي سبت الجارة وقنونا يناشدون الحياة الفطرية والبلدية حمايتهم من قرود البابون

وأوضحوا أن القرود يزداد ضررها وتتجه للمنازل عندما يشتد الحر بحثاً عن المياه والطعام، وأصبحت معاناة الأهالي من مهاجمتها شبه يومية، في ظل فشل كل محاولاتهم للقضاء عليها، حيث حاول البعض وضع مادة السم في الطعام لإبادتها لكنها ذكية حسب وصفهم تشم الطعام ولا تأكل الذي وضع فيه السم، ما جعلهم عاجزين عن إيجاد حل لإبعاد ضررها عنهم سوى تدخل الجهات ذات العلاقة لإبادتها بالطرق المناسبة.