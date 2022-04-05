أهالي سبت الجارة وقنونا يناشدون الحياة الفطرية والبلدية حمايتهم من قرود البابون

ناشد أهالي مركز سبت الجارة التابع للقنفذة وقرى قنونا من خلال سبق الجهات المعنية في المركز الوطني للحياة الفطرية والبلدية بالتدخل لإيجاد الحلول المناسبة لإبعاد ضرر قرود البابون، التي تهاجم منازلهم وتتلف محاصيلهم الزراعية.
وتفصيلاً، قال الأهالي إنهم أصبحوا عاجزين عن مكافحتها بسبب تزايد أعدادها التي تهاجم منازلهم على شكل قطعان تعتلي المباني، وتعبث بكل ما تجده أمامها ويصل بها العبث لتكسير إضاءات المنازل الخارجية وصنابير المياه وتدمير المحاصيل الزراعية، حتى التي لا يوجد بها ثمار كالأعلاف في المزارع، تدمرها بالكامل في حال غفلة صاحب أو عامل المزرعة، بل تقتل حتى الدجاج والطيور المنزلية.
وأوضحوا أن القرود يزداد ضررها وتتجه للمنازل عندما يشتد الحر بحثاً عن المياه والطعام، وأصبحت معاناة الأهالي من مهاجمتها شبه يومية، في ظل فشل كل محاولاتهم للقضاء عليها، حيث حاول البعض وضع مادة السم في الطعام لإبادتها لكنها ذكية حسب وصفهم تشم الطعام ولا تأكل الذي وضع فيه السم، ما جعلهم عاجزين عن إيجاد حل لإبعاد ضررها عنهم سوى تدخل الجهات ذات العلاقة لإبادتها بالطرق المناسبة.