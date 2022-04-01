أهالي مكة وزوّارها على موعد مع مهرجان "ليالي رمضان" بمشعر مزدلفة

تعتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، إطلاق مهرجان وفعالية "ليالي رمضان" التي ستقام على طريق المشاة بمشعر مزدلفة، في الرابع من رمضان وحتى يوم عشرين من الشهر، من العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية صباحًا.
وتفصيلًا: تهدف هذه الفعالية لتوفير بيئة ترفيهية جاذبة لأهالي وزوار مكة المكرمة خلال الشهر المبارك، وتحقيق رؤية الاستدامة بإعمار المشاعر المقدسة وتحسين جودة الحياة وتنوع الفعاليات للمجتمع المكي.
وتحرص الهيئة الملكية وذراعها التنفيذي شركة كدانة على زيادة النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وفتح الباب أمام الفرص للشباب والفتيات للعمل الموسمي.
وتضم الفعالية عدة مسارات؛ منها حارة مكة القديمة، ومسرح المسابقات، ومطاعم وكافيهات، ومنطقة "الحماس" المخصصة للأنشطة الترفيهية، ومعرض مصاحب للتصوير التاريخي، وآخر للخداع البصري، ومطعم فاخر في أحد المواقع التاريخية المجاورة لمنطقة الفعاليات.
وتوزعت الفعاليات على أربع مناطق: منطقة الممشى التي خصصت للفعاليات الرياضية وتأجير الدراجات الهوائية، ومنطقة البلازا التي تعد المركز الرئيس للفعالية، وتتميز بإضاءتها وأماكن للتسوق؛ إذ تضم سوقًا محليًّا، وآخر يعرض منتجات الجاليات المقيمة في مكة، لتبادل الثقافات والأعمال الفنية، وركنًا للأعمال التاريخية، بالإضافة إلى زاوية المسرح، والحارة المكية بدكاكينها القديمة، وشارع للأكلات الشعبية، وأشهر الحرف التاريخية والألعاب الشعبية ومركز للعمدة. وتضم منطقة البلازا أيضًا ركنًا للفنون ومعرضًا للصور خصصت لهواة الرسم، وستشهد كذلك مسابقات للطهي ومعرضًا للخداع البصري.
وتعد منطقة المستراح ثالث مناطق الفعالية التي تقام في أحد المواقع التاريخية بالمشاعر، وتشمل مطعمًا تاريخيًًا فاخرًا يقدم وجبتي الإفطار والسحور، فيما خصصت المنطقة الرابعة للأنشطة الترفيهية.