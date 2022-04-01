أهالي مكة وزوّارها على موعد مع مهرجان "ليالي رمضان" بمشعر مزدلفة

وتوزعت الفعاليات على أربع مناطق: منطقة الممشى التي خصصت للفعاليات الرياضية وتأجير الدراجات الهوائية، ومنطقة البلازا التي تعد المركز الرئيس للفعالية، وتتميز بإضاءتها وأماكن للتسوق؛ إذ تضم سوقًا محليًّا، وآخر يعرض منتجات الجاليات المقيمة في مكة، لتبادل الثقافات والأعمال الفنية، وركنًا للأعمال التاريخية، بالإضافة إلى زاوية المسرح، والحارة المكية بدكاكينها القديمة، وشارع للأكلات الشعبية، وأشهر الحرف التاريخية والألعاب الشعبية ومركز للعمدة. وتضم منطقة البلازا أيضًا ركنًا للفنون ومعرضًا للصور خصصت لهواة الرسم، وستشهد كذلك مسابقات للطهي ومعرضًا للخداع البصري.