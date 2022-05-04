أوبريت وعرضة وفنون شعبية.. باقة فعاليات منوعة للاحتفال بالعيد في عنيزة

وقال رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني: "نتشرف بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم المحافظة، ونسعد بزرع الفرحة والبهجة على الصغار والكبار من خلال الفعاليات المتعددة التي تنظمها البلدية خلال ‫عيد الفطر المبارك، وفعالياتنا مستمرة لليوم الثالث بمشيئة الله في مركز الملك فهد الحضاري".