أوبريت وعرضة وفنون شعبية.. باقة فعاليات منوعة للاحتفال بالعيد في عنيزة

أقامت بلدية عنيزة، مساء أمس، حفل عيد الفطر الرسمي لأهالي المحافظة، الذي جاء برعاية محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وبحضور عدد من المسؤولين والأهالي.
وتخلل الحفل كلمة للسليم، وتقديم أوبربت "افرحي يا عنيزة"، ثم العرضة السعودية وفرقة الفنون الشعبية، وعروض مسرحية وفعاليات أخرى تستمر حتى اليوم.
واستعدت البلدية للعيد بوقت مبكر، وجهزت باقة فعاليات بدأت بعد صلاة العيد، ضمن خطة البلدية للمشاركة في المناسبات، كما زيّنت الشوارع احتفالًا بالعيد.
وقال رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني: "نتشرف بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم المحافظة، ونسعد بزرع الفرحة والبهجة على الصغار والكبار من خلال الفعاليات المتعددة التي تنظمها البلدية خلال عيد الفطر المبارك، وفعالياتنا مستمرة لليوم الثالث بمشيئة الله في مركز الملك فهد الحضاري".