أوغندا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

استقبل الرئيس يوري موسفني رئيس جمهورية أوغندا، بالقصر الرئاسي، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أوغندا بالتقدم والازدهار؛ فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى "موسفني" خلال الاستقبال دعمَ بلاده الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وعبّر عن ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع "قطان" الذي عبّر فيه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين.