أوغندا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

وأبدى "موسفني" خلال الاستقبال دعمَ بلاده الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وعبّر عن ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع "قطان" الذي عبّر فيه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين.