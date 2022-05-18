"أوقاف الراجحي" تجدّد الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة

جدّدت إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي ممثلةً في إدارة القطاع الزراعي، الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة "SAUDI.G.A.P".
جاء ذلك استمرارًا لتطبيق الشروط المحددة من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لإنتاج تمور نظيفة وصحية وآمنة؛ حفاظًا على سلامة المستفيدين من التمور المنتجة في مشروعاتها الزراعية.
وصرح الأمين العام لإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، عبد السلام بن صالح الراجحي، بأن الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة "SAUDI.G.A.P" تُعطَى للمشروعات الزراعية التي تتوفر فيها شروط ومعايير محددة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تضمن سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج.
وقال: كما تسعى إدارة القطاع الزراعي لتحقيق رؤية وأهداف ورسالة إدارة الأوقاف في إنتاج تمور سليمة ونظيفة وصحية؛ حفاظًا على سلامة وصحة المستهلكين.
وأوضح "الراجحي" أن إدارة الأوقاف ممثلةً في إدارة القطاع الزراعي تعمل بشكل مستمر على تعزيز ثقة المستهلكين والمستفيدين بالمنتجات الزراعية المحلية لتحقيق الاشتراطات المحلية والعالمية؛ مما يعطي للتمور المنتجة في مشروعاتها الزراعية قيمة سوقية واقتصادية مضافة، كما تساهم في فتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية.
كما قدم "الراجحي" خالص الشكر والعرفان على الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- للزراعة بشكل عام ولقطاع النخيل بشكل خاص.
كما قدم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على جهوده المتميزة في تقديم الدعم المستمر والخدمات المتنوعة لمزارعي النخيل ومنتجي التمور.
وسأل "الراجحي" الله -العلي القدير- أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي - رحمه الله - وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف.