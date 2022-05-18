"أوقاف الراجحي" تجدّد الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة

وصرح الأمين العام لإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، عبد السلام بن صالح الراجحي، بأن الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة "SAUDI.G.A.P" تُعطَى للمشروعات الزراعية التي تتوفر فيها شروط ومعايير محددة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تضمن سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج.