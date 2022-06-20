أولها الـ"LED".. شاهد 5 نصائح من "لتبقى" لضمان استهلاك إنارة أقل

قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 5 نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث إن اختيار مصابيح "LED" يوفر أكثر من 75 %.
وأشارت "لتبقى"، إلى أنه يتعين على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير.
وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعد الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.
وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم في تشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.
وركزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.