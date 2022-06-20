أولها الـ"LED".. شاهد 5 نصائح من "لتبقى" لضمان استهلاك إنارة أقل

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم في تشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.