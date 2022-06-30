أوله الجوزاء وأوسطه القيظ ونهايته المرزم.. "الزعاق": ذو الحجة هذا العام أحرّ المواسم

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: إن شهر ذو الحجة هو الثاني من الأشهر الحرم الأربعة (ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب) وهو آخر شهور السنة الهجرية وآخر الأشهر المعلومات الواردة في قوله تعالى {الحج أشهر معلومات}، ويحتوي على يومين من أهم أيام السنة (وقفة عرفة، وعيد الأضحى المبارك)، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يحجون فيه لبيت الله الحرام.