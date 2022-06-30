أوله الجوزاء وأوسطه القيظ ونهايته المرزم.. "الزعاق": ذو الحجة هذا العام أحرّ المواسم

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: إن شهر ذو الحجة هو الثاني من الأشهر الحرم الأربعة (ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب) وهو آخر شهور السنة الهجرية وآخر الأشهر المعلومات الواردة في قوله تعالى {الحج أشهر معلومات}، ويحتوي على يومين من أهم أيام السنة (وقفة عرفة، وعيد الأضحى المبارك)، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يحجون فيه لبيت الله الحرام.
وأضاف "الزعاق" على حسابه بتويتر، أن شهر ذي الحجة هذا العام يحتوي على أحرّ مواسم السنة؛ ففي أوله موسم الجوزاء، وفي منتصفه نهاية مربعانية القيظ، وفي نهايته أول موسم المرزم.