أولوية قصوى.. تسريع وتيرة تنفيذ ٨٢ مشروعًا بالحرم ومرافقه

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، ريان بن حسين العدواني، أنه ومن خلال المتابعة المستمرة -ولله الحمد- لعدد من المشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي تُعنى بالحرم المكي الشريف تم تنسيق العمل بين الإدارات الطالبة والإدارات المعنية الأخرى؛ وذلك لتسهيل أي أمر يحول دون تنفيذ المشاريع -لا سمح الله- أو التباطؤ في تنفيذها، وذلك من خلال عدد (٩) مشاريع لمعهد الحرم المكي، والمكتبة، وعدد (١٩) مشروعًا للشؤون الفنية والتشغيلية، والمشاريع والدراسات الهندسية، وعدد (١٢) مشروعاً لتقنية المعلومات إضافة للإنتاج المرئي والمسموع والترجمة، وعدد (٨) مشاريع لكل من الموارد البشرية والعلاقات العامة والأكاديمية، بالإضافة إلى عدد (١٣) مشروعاً في كل من المبادرات وتحقيق الرؤية، والوقاية البيئية، والأمن والسلامة، والتفويج والحشود، وأخيراً إضافة إلى (٢١) مشروعاً متفرقة على عدد من الإدارات.