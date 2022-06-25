أولوية للرقمنة.. 10 آلاف موظف في خدمة الحجاج وهذه مرتكزات الخطة

كما أعدّت الرئاسة سلسلة من البرامج العلمية والثقافية التي تقدمها مكتبات المسجد الحرام، ومجموعة من المعارض النوعية التي تقدّمها الرئاسة لتسليط الضوء على البُعد التاريخي للحرمين الشريفين، فضلاً عن إعداد الرئاسة مواد إعلامية متخصصة، بالتعاون مع وزارة الإعلام، لإبراز جهود المملكة، وتوعية القاصدين، وتعريفهم بالخدمات المختلفة المعدة لهم في الحرمين الشريفين.