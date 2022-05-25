أولى ثمرات "حصين".. جلسة حوارية بعنوان "مشاركة المعلومات السيبرانية إحدى ركائز الصمود"

وقال "آل حسن": الأمن السيبراني اليوم لم يعد قضية تقنية فقط بل أصبح جزءًا من قطاعات عدة، وبوابة حصين بنيت بأيادٍ سعودية بالكامل، وجاءت نتاج جهود بدأت منذ إطلاق الهيئة، والنموذج السعودي في الأمن السيبراني أسهم في التقدم التقني للمملكة حتى الوصول لأن تكون المملكة رائدة عالميًا، ومثالا يحتذى من دول العالم في مجال الأمن السيبراني، مبينًا أن التعاون مع الدول في مجال الأمن السيبراني أسهم في تعزيز مكانة المملكة تقنيًا.