أولى طلائع مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من بنجلاديش تصل المملكة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية بنجلاديش، قادمة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، حيث كان في استقبالهم المدير العام للجوازات رئيس اللجنة الإشرافية لخدمة طريق مكة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والقنصل العام لبنجلاديش في جدة محمد نجم الحق، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.