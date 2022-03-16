أولياء أمور طلاب مدارس صامطة يشكون من مواعيد الدراسة

وقال أولياء الأمور: إن هذا القرار مجحف في حقهم، حيث إن هذا الوقت لا يتناسب مع ذهابهم أو عودتهم من أعمالهم، وأيضًا لا يوجد نقل مدرسي لأبنائهم الطلاب، علمًا بأن هذه المدارس المستضافة تقطع مسافة 50 إلى 40 كيلو ذهابًا وعودةً.