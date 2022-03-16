أولياء أمور طلاب مدارس صامطة يشكون من مواعيد الدراسة

انتقد عدد كبير من أولياء أمور طلاب وطالبات المدارس المستضافة في قطاع تعليم صامطة، قرار تعديل وقت حضور الطلاب والمعلمين في الفترة الثانية، التي تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي عند الساعة السادسة مساءً.
وقال أولياء الأمور: إن هذا القرار مجحف في حقهم، حيث إن هذا الوقت لا يتناسب مع ذهابهم أو عودتهم من أعمالهم، وأيضًا لا يوجد نقل مدرسي لأبنائهم الطلاب، علمًا بأن هذه المدارس المستضافة تقطع مسافة 50 إلى 40 كيلو ذهابًا وعودةً.
وناشد أولياء الأمور الطلاب مدير "تعليم جازان" دراسة وضعهم وتعديل القرار، بحيث تكون المدارس المستضافة في الدوام الصباحي والمستضيفة في الدوام المسائي، حيث إنه يناسب طلاب هذه المدارس لقربها من منازلهم، ولا تشكل عليهم أي مخاطر عند الذهاب والعودة، خاصة مع قرب موسم الأمطار والتقلبات الجوية.
وكان "تعليم صامطة" قد أصدر قرارًا بتوزيع المدارس المستضافة وعددها 22 مدرسة بنين و29 مدرسة بنات في دوام كامل تبدأ الفترة الأولى للمدارس المستضيفة من الساعة السابعة وتنتهي الساعة الثانية عشر ظهرًا، والفترة الثانية للمستضافة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.