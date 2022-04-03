أولياء أمور يطالبون بتحييد خطر شارع ترابي بجوار مدرسة في مكة

وطالبوا من الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بوضع صبات خرسانية أو حواجز لحماية الطلاب من الانحدار إلى الشارع؛ إلى جانب سفلتته على وجه السرعة، مثمنين جهود المعلمين في الحفاظ على أرواح أبنائهم من خطر يحدّق بهم يومياً.