أولياء أمور يطالبون بتحييد خطر شارع ترابي بجوار مدرسة في مكة

يضطر معلمون بمدرسة بمكة المكرمة، إلى الوقوف في الشارع الترابي الملاصق للمدرسة أثناء انصراف الطلاب؛ لتنظيم حركة السير من أجل الحفاظ على أرواحهم من حوادث الدهس.
وبحسب أولياء الأمور فإن المشهد يتكرر يومياً من قِبل المعلمين في ظل غياب سفلتة ورصف الشارع منذ نحو عامين على إنشاء مبنى مدرسة لقمان الحكيم الابتدائية بالراشدية بمكة.
واعتبر الأهالي أن تصميم المبنى قد يكون السبب في ارتفاعها عن منسوب الشارع بشكل لافت، فضلاً عن أن الشارع غير مسفلت من الأصل، وما زال ترابياً.
وطالبوا من الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بوضع صبات خرسانية أو حواجز لحماية الطلاب من الانحدار إلى الشارع؛ إلى جانب سفلتته على وجه السرعة، مثمنين جهود المعلمين في الحفاظ على أرواح أبنائهم من خطر يحدّق بهم يومياً.